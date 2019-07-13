2019-07-13T08:13:37+03:00
Происшествия

В Прикамье дочь пыталась зарезать отца-пенсионера

Мужчина госпитализирован
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Вечер пятницы 65-летний житель Усолья решил провести, распивая вместе с дочерью спиртные напитки. После того, как было выпито немало, между отцом и дочерью разгорелась ссора. Припомнились старые обиды, и женщина схватилась за кухонный нож. Она воткнула его в грудь отцу.

Врачи «скорой помощи» доставили раненого в городскую больницу. А дочерью занялись прибывшие на место полицейские.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе краевой полиции. - Ведется следствие.

Ранее мы писали о том, что в Кочевском районе после ссоры с сожителем пьяная женщина взяла топор и ударила им мужчину, поранив щеку. Суд приговорил 40-летнюю женщину к девяти месяцам колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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