В Прикамье дочь пыталась зарезать отца-пенсионера
Вечер пятницы 65-летний житель Усолья решил провести, распивая вместе с дочерью спиртные напитки. После того, как было выпито немало, между отцом и дочерью разгорелась ссора. Припомнились старые обиды, и женщина схватилась за кухонный нож. Она воткнула его в грудь отцу.
Врачи «скорой помощи» доставили раненого в городскую больницу. А дочерью занялись прибывшие на место полицейские.
- Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе краевой полиции. - Ведется следствие.
Ранее мы писали о том, что в Кочевском районе после ссоры с сожителем пьяная женщина взяла топор и ударила им мужчину, поранив щеку. Суд приговорил 40-летнюю женщину к девяти месяцам колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU