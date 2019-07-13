«Красный человечек» из Перми переехал в Екатеринбург
В Екатеринбурге прошел фестиваль уличного искусства «Стенограффия». В нем принял участие художник Андрей Люблинский, который привез с собой «красного человечка». После окончания фестиваля арт-объект установили в центре города на берегу пруда со стороны Плотинки.
- «Красный человечек» одновременно может обозначать никого конкретного и каждого из нас, - пояснили в пресс-службе фестиваля. - Его цель - разбавить своей яркостью серость российских городов. Команда фестиваля уверена, что он органично впишется в ландшафт любого города, который готов к экспериментам в общественных пространствах.
Организаторы фестиваля предложили жителям Екатеринбурга выбрать место, где пропишется «красный человечек».
Напомним, впервые «красные человечки» появились в Перми в 2010 году. Они были установлены возле культурно-делового центра, а также на крыше органного зала.
ИСТОЧНИК KP.RU