«Красный человечек» из Перми переехал в Екатеринбург

СЕГОДНЯ 08:01 2019-07-13T08:01:45+03:00

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В Екатеринбурге прошел фестиваль уличного искусства «Стенограффия». В нем принял участие художник Андрей Люблинский, который привез с собой «красного человечка». После окончания фестиваля арт-объект установили в центре города на берегу пруда со стороны Плотинки.

- «Красный человечек» одновременно может обозначать никого конкретного и каждого из нас, - пояснили в пресс-службе фестиваля. - Его цель - разбавить своей яркостью серость российских городов. Команда фестиваля уверена, что он органично впишется в ландшафт любого города, который готов к экспериментам в общественных пространствах.

Организаторы фестиваля предложили жителям Екатеринбурга выбрать место, где пропишется «красный человечек».

Напомним, впервые «красные человечки» появились в Перми в 2010 году. Они были установлены возле культурно-делового центра, а также на крыше органного зала.

ИСТОЧНИК KP.RU