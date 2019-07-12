2019-07-12T18:35:39+03:00
Общество

После урагана пермский зоопарк вновь открыли для посетителей

Вольеры уже отремонтировали, а сломанные ветки убрали
Алена ОВЧИННИКОВА
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Зоопарк после урагана. Фото: Наталья Шушпанова.Зоопарк после урагана. Фото: Наталья Шушпанова.
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Из-за урагана, пронесшегося над Пермью 10 июля, временно закрыли пермский зоопарк.

- Наибольшее количество повреждений в результате порывов шквалистого ветра пришлось на Ленинский район, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - По уточненным данным, ветер сломал около 200 деревьев, часть из них находилась на территории зоопарка.

Во время грозы посетителей вывели из зоопарка. Животные из-за сильного ветра не пострадали, но пережили сильный стресс. После грозы рабочие начали устранять последствия разгула стихии: ремонтировали настилы вольеров, восстанавливали помещения и убирали сломанные ветки.12 июля зоопарк открылся для посетителей.

На 13 и 14 июля синоптики прогнозируют повторение неблагоприятных погодных условий: ожидается сильный ливень, град и порывы ветра до 15-20 м/с. Руководство зоопарка будет находиться на месте, чтобы принять оперативные меры. Режим повышенной готовности в городе сохраняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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