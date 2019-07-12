В Перми будут судить налетчиков, убивших женщину-водителя такси
Следователи сообщили о завершении уголовного дела в отношении двух жителей Перми 23 и 33 лет, обвиняемых в убийстве 44-летней женщины-водителя такси. Помимо этого, они обвиняются в краже, похищении документа, укрывательстве особо тяжкого преступления и покушении на сбыт наркотиков.
В ноябре 2018 года обвиняемые остановили такси под управлением 44-летней женщины. Пока ехали до назначенного места, пассажиры начали конфликтовать с автоледи. В итоге один из них задушил ее.
Тело налетчики отвезли в безлюдное место и выбросили из автомобиля. Затем сели за руль, забрав с собой сотовый телефон потерпевшей и документы на машину. Злоумышленников задержали в течение нескольких дней, одного из них – в Екатеринбурге.
- Во время задержания у него было изъято более одного килограмма наркотического средства, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU