В Перми будут судить налетчиков, убивших женщину-водителя такси

СЕГОДНЯ 18:02 2019-07-12T18:04:28+03:00

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Следователи сообщили о завершении уголовного дела в отношении двух жителей Перми 23 и 33 лет, обвиняемых в убийстве 44-летней женщины-водителя такси. Помимо этого, они обвиняются в краже, похищении документа, укрывательстве особо тяжкого преступления и покушении на сбыт наркотиков.

В ноябре 2018 года обвиняемые остановили такси под управлением 44-летней женщины. Пока ехали до назначенного места, пассажиры начали конфликтовать с автоледи. В итоге один из них задушил ее.

Тело налетчики отвезли в безлюдное место и выбросили из автомобиля. Затем сели за руль, забрав с собой сотовый телефон потерпевшей и документы на машину. Злоумышленников задержали в течение нескольких дней, одного из них – в Екатеринбурге.

- Во время задержания у него было изъято более одного килограмма наркотического средства, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU