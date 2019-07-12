2019-07-12T18:04:28+03:00
Происшествия

В Перми будут судить налетчиков, убивших женщину-водителя такси

Преступление два пермяка совершили в ноябре 2018 года
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Обвиняемым грозят длительные сроки. Фото: архив "КП"Обвиняемым грозят длительные сроки. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Следователи сообщили о завершении уголовного дела в отношении двух жителей Перми 23 и 33 лет, обвиняемых в убийстве 44-летней женщины-водителя такси. Помимо этого, они обвиняются в краже, похищении документа, укрывательстве особо тяжкого преступления и покушении на сбыт наркотиков.

В ноябре 2018 года обвиняемые остановили такси под управлением 44-летней женщины. Пока ехали до назначенного места, пассажиры начали конфликтовать с автоледи. В итоге один из них задушил ее.

Тело налетчики отвезли в безлюдное место и выбросили из автомобиля. Затем сели за руль, забрав с собой сотовый телефон потерпевшей и документы на машину. Злоумышленников задержали в течение нескольких дней, одного из них – в Екатеринбурге.

- Во время задержания у него было изъято более одного килограмма наркотического средства, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Прикамья будут судить за истязание несовершеннолетних
После урагана пермский зоопарк вновь открыли для посетителей
Пермяка, развратившего восьмилетнюю дочь сожительницы, осудили на 14 лет
Пермские приставы опечатали ресторан «Причал № 5»
Пермские приставы опечатали ресторан «Причал № 5»
В Прикамье объявили штормовое предупреждение
В Прикамье нашли погибшим 44-летнего рыбака
В Перми выбрали разработчика концепции развития музей «Пермь-36»
«Бэби-бокс» в МСЧ№9 в Перми временно прекращает работу
Лучшие чиновники Перми получат премии в размере 57, 5 тысяч рублей
Власти Прикамья потратят 805 миллионов на проект Северного автомобильного обхода
У жителя Прикамья похитили велосипед, который он сам украл
В Пермском крае пропала 67-летняя женщина, страдающая деменцией
В Прикамье 18 - летний парень дважды угнал автомобиль у своего дедушки
В Перми нашли живой 16-летнюю девочку со шрамом на животе