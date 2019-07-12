Пермские приставы опечатали ресторан «Причал № 5»

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-12T15:25:20+03:00

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В Перми сотрудники службы судебных приставов временно закрыли ресторан «Причал № 5». Свердловский районный суд удовлетворит иск пермского транспортного прокурора о приостановлении деятельности заведения.

Дело в том, что ресторан не состоит на учете соответствующего бассейна внутренних водных путей. Также у ресторана нет регистровых документов. Чтобы продолжить работу, владельцу заведения необходимо устранить все нарушения, а также пройти техническое освидетельствование по классификации судна.

Пермские судебные приставы опечатали ресторан и будут следить за сохранностью пломб.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрыли бар мужской кухни «Svoy». Судебные приставы закрыли бар «Svoy» в Дзержинском районе Перми за несоблюдение правил пожарной безопасности. Из-за выявленных нарушений бар опасен для жизни и здоровья граждан. По решению суда бар закрыт до устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU