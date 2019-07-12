В Прикамье объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-12T15:09:13+03:00

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Выходные на территории Пермского края ожидаются непростые. По данным ГУ МЧС, возможны неблагоприятные погодные явления. В субботу и воскресение, 13 и 14 июля, на территории края ожидаются дожди, грозы, шквалистый ветер и даже град. Так, порывы ветра могут достигать до 20 м/с.

Синоптики прогнозируют обильные осадки, превышающие суточные показатели в несколько раз, и другие неблагоприятные погодные условия.

Но, несмотря на дожди, в субботу будет самый теплый день июля. Температура воздуха достигнет +32 градуса по краю, а в Перми ожидается повышение от +26 до +31 градусов

А ночь на воскресенье будет очень теплой. Температура составит +17…+22, по северо-западу до +12. Утром в воскресенье, 14 июля, по западной части края от Чайковского до Гайнского районов пройдут сильные дожди - до 30 мм осадков за три часа, а за 6 часов может выпасть до 40 мм. Дождь будет идти при слабом ветре и температуре +15…+18.

ИСТОЧНИК KP.RU