2019-07-12T13:01:08+03:00
Общество

«Бэби-бокс» в МСЧ№9 в Перми временно прекращает работу

Он закроется из-за плановой санитарной обработки больницы
Лилия Абибулаева
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Фото: "Колыбель надежды"Фото: "Колыбель надежды"
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В Перми зароется «бэби-бокс». Это связано с плановым закрытием родительного отделения "Городской клинической больницы им. М.А. Тверье" на санитарную обработку.

«Бэби-бокс» не будет работать с 15:00 25 июля до 9:00 7 августа.

Руководство благотворительного фонда "Колыбель надежды" сообщило об этом с социальных сетях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в беби-бокс подкинули новорожденную девочку. Праздничное дежурство выдалось неспокойным для врачей родильного отделения МСЧ № 9. Примерно в 15.10 8 марта сработала сигнализация - это означает, что кто-то открыл "окно жизни" больничного беби-бокса. Сейчас ребенка уже осматривают детские врачи. После того, как здоровье новорожденной проверят, ее направят в дом малютки на удочерение. У мамы есть примерно два месяца, если вдруг она передумает и захочет забрать дочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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