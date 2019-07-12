2019-07-12T12:47:20+03:00
Общество

Лучшие чиновники Перми получат премии в размере 57, 5 тысяч рублей

В конкурсе могут принимать участие сотрудники мэрии со стажем не менее 2 лет
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments1
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Перми выберут лучших чиновников. Положение о конкурсе «Лучший муниципальный служащий администрации» утвердил Дмитрий Самойлов.

Как сообщает издание «Рифей-Пермь», лучших из лучший выберут в трех категориях: «руководитель», «консультант» и «специалист».

Однако принять участие в конкурсе смогут только сотрудники, чей стаж не меньше двух лет, не имеющие взысканий за коррупцию и успешно прошедшие аттестацию. Победители конкурса профмастерства получат дипломы и премии размере 57,5 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае суд признал незаконными денежные выплаты депутатам. Прокуратура Пермского края проверила денежные выплаты депутатам Чайковской городской думы. Результаты проверки показали, что деньги народные избранники получали незаконно.Пермская краевая прокуратура обратилась в суд с иском о признании выплат незаконными

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Бэби-бокс» в МСЧ№9 в Перми временно прекращает работу
В Перми женщина обратилась в суд, чтобы доказать, что сыну нужно инвалидное кресло
Власти Прикамья потратят 805 миллионов на проект Северного автомобильного обхода
У жителя Прикамья похитили велосипед, который он сам украл
В Пермском крае пропала 67-летняя женщина, страдающая деменцией
В Прикамье 18 - летний парень дважды угнал автомобиль у своего дедушки
В Перми нашли живой 16-летнюю девочку со шрамом на животе
Гендерный скандал продолжается - прокуратура просит отменить решение суда по пермской гимназии №4 и ее директору
В здание пермской администрации врезался автомобиль
«Гонялись по всему городу». Пермяк вырвал из рук судьи дело, сбил пристава и сбежал
В Перми мотоциклист въехал в ограждение и перевернулся
В Перми автор нового гимна получит 300 тысяч рублей
После сильного урагана в Перми зоопарк пришлось временно закрыть
В Перми 23-летнего парня осудили за развращение 13-летней школьницы
С начала года 866 человек пострадали в ДТП на улицах Перми
В Пермском крае суд признал незаконными денежные выплаты депутатам
УФАС проверит рекламу "божественной шаурмы", которая возмутила Пермскую епархию
"Все было в дыму". Пожарные потушили сильный пожар у Центрального рынка в Перми
Хроники Революции: 13-14 июля перекресток с Компросом будет перекрыт для устройства сетей газоснабжения
В Перми возле Центрального рынка начался большой пожар
«Саженцы таскал мешками». Пенсионер своими руками обустроил целый дендропарк в Перми
Пермяки будут бороться с борщевиком самостоятельно
Власти Прикамья потратят 1,3 миллиарда рублей на строительство нового корпуса авиационного техникума
"Он умирает от голода". В Прикамье спасают одинокого пенсионера, который живет в полуразрушенном доме
В Пермском крае в детском санатории «Орленок» произошел пожар
«Любите друг друга». Пермский дуэт «Боня и Кузмич» поделился видео самой безумной свадьбы
В Прикамье полицейские предотвратили незаконный вывоз 13, 5 тонн нефти