Лучшие чиновники Перми получат премии в размере 57, 5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-12T12:47:20+03:00

В конкурсе могут принимать участие сотрудники мэрии со стажем не менее 2 лет

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В Перми выберут лучших чиновников. Положение о конкурсе «Лучший муниципальный служащий администрации» утвердил Дмитрий Самойлов.

Как сообщает издание «Рифей-Пермь», лучших из лучший выберут в трех категориях: «руководитель», «консультант» и «специалист».

Однако принять участие в конкурсе смогут только сотрудники, чей стаж не меньше двух лет, не имеющие взысканий за коррупцию и успешно прошедшие аттестацию. Победители конкурса профмастерства получат дипломы и премии размере 57,5 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае суд признал незаконными денежные выплаты депутатам. Прокуратура Пермского края проверила денежные выплаты депутатам Чайковской городской думы. Результаты проверки показали, что деньги народные избранники получали незаконно.Пермская краевая прокуратура обратилась в суд с иском о признании выплат незаконными

ИСТОЧНИК KP.RU