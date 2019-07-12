2019-07-12T12:36:20+03:00
Общество

В Перми женщина обратилась в суд, чтобы доказать, что сыну нужно инвалидное кресло

Женщина купила кресло сама и требовала компенсацию
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Несовершеннолетний сын пермячки является инвалидом и нуждается в технических средствах реабилитации. Чтобы ребенок мог передвигаться, женщина самостоятельно приобрела кресло-коляску с ручным приводом. После женщина обратилась в ГУ-Пермское региональное отделение фонда социального страхования. Пермячка, чтобы ей компенсировали покупку коляски. Однако в ведомстве отказались вернуть деньги. Тогда жительница Перми обратилась в суд.

Суд рассмотрел обращение пермячки и решил, что оснований для отказа выплатить компенсацию нет. Действия ГУ-Пермское региональное отделение фонда социального страхования признаны незаконными.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае суд признал незаконными денежные выплаты депутатам. Прокуратура Пермского края проверила денежные выплаты депутатам Чайковской городской думы. Результаты проверки показали, что деньги народные избранники получали незаконно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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