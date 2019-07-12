У жителя Прикамья похитили велосипед, который он сам украл

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-12T12:06:16+03:00

Вора, укравшего краденый велосипед, так и не нашли

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Житель Пермского края 3 июля украл велосипед. Однако он пользовался им совсем недолго. Через сутки транспортное средство у него украли.

Как сообщает издание «Вкурсе.ру», житель Осы приехал на украденном велосипеде в деревню Крылово, где проходил фестиваль коровьих лепешек. На само мероприятие мужчина решил идти пешком. «Железного коня» он спрятал под обрывом реки.

На фестивале мужчина провел несколько часов, а когда решил возвращаться домой, обнаружил, что велосипеда нет.

Самого «потерпевшего» осудили на 450 часов обязательных работ, а вора, укравшего краденый велосипед, так и не нашли.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 18 - летний парень дважды угнал автомобиль у своего дедушки. Через некоторое время стражи порядка нашли автомобиль и установили личность угонщика. Им оказался 18-летний внук потерпевшего. Он незаметно выкрал ключи.

ИСТОЧНИК KP.RU