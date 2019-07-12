В Прикамье 18 - летний парень дважды угнал автомобиль у своего дедушки

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-12T10:50:07+03:00

Молодой человек находится под подпиской о невыезде

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72-летний житель Очерского района Пермского края обратился в отделение полиции с заявление об угоне. Сотрудник полиции выехал на место.

Через некоторое время стражи порядка нашли автомобиль и установили личность угонщика. Им оказался 18-летний внук потерпевшего. Он незаметно выкрал ключи.

Оказалось, что молодой человек угоняет автомобиль родственника не в первый раз. Кроме того, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В отношении юноши возбудили два уголовных дела. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина похитил с прилавка магазина продукты. В Чайковском сотрудники полиции задержали «голодного» грабителя. Мужчина украл с прилавка магазина продукты питания.Рано утром мужчина пришел в один из магазинов Чайковского, удостоверился, что его никто не видит, забрал с прилавка продукты и скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU