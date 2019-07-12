Гендерный скандал продолжается - прокуратура просит отменить решение суда по пермской гимназии №4 и ее директору

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-12T10:24:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Дзержинского района подала в районный суд протест на решение мирового суда. Напомним, при приеме в первый класс в гимназии №4 установили разный проходной балл для мальчиков и девочек. В результате несколько девочек, набравших более высокий балл, не были зачислены в гимназию, в то время как туда взяли мальчиков с меньшими баллами. После публикаций в СМИ ситуацией заинтересовались в прокуратуре, ее сотрудники вышли в гимназию с проверкой.

После проверки в отношении самой гимназии и ее директора Татьяны Дьяковой было возбуждено административное дело по фактам ограничения права на получение общедоступного и бесплатного образования. Но мировой суд не усмотрел нарушений при приеме в первый класс и прекратил дело.

Сейчас в Дзержинский районный суд поступил протест от прокуратуры с просьбой отменить решение мирового суда и возвратить дело на новое рассмотрение.

"Гимназия вправе диктовать свои условия, потому что родители стоят туда в очередь", в прямом эфире радио "КП - Пермь" пермяки продолжают обсуждать скандал в пермской гимназии. 00:00 00:00

«Ограничение права на получение общедоступного и бесплатного образования выражается в гендерном отборе при приеме в первый класс и установлении проходного балла», - говорится в протесте.

ИСТОЧНИК KP.RU