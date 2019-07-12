В здание пермской администрации врезался автомобиль
В Ленинском районе Перми в пятницу, 12 июля, произошло ДТП. Автомобиль сбил велосипедистку, а после врезался в здание администрации.
Авария произошла около 10:00 12 июля. Автомобиль "Лада" на перекрестке улиц Сибирской и Ленина сбил 38-летнюю велосипедистку, после чего врезался в здание мэрии.
В результате ЧП пострадала велосипедистка.
- 38-летнюю женщину с сотрясением мозга и ушибом темени отправили в МСЧ №9, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды" в пресс-службе "Скорой помощи"
На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мотоциклист въехал в ограждение и перевернулся. В Кировском районе Перми произошла авария, в результате которой пострадал мотоциклист. Мужчина превысил скорость и влетел в ограждение.
ИСТОЧНИК KP.RU