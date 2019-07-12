СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-12T10:03:10+03:00

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В Ленинском районе Перми в пятницу, 12 июля, произошло ДТП. Автомобиль сбил велосипедистку, а после врезался в здание администрации.

Авария произошла около 10:00 12 июля. Автомобиль "Лада" на перекрестке улиц Сибирской и Ленина сбил 38-летнюю велосипедистку, после чего врезался в здание мэрии.

chp_59 В здание пермской администрации врезался автомобиль

В результате ЧП пострадала велосипедистка.

- 38-летнюю женщину с сотрясением мозга и ушибом темени отправили в МСЧ №9, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды" в пресс-службе "Скорой помощи"

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мотоциклист въехал в ограждение и перевернулся. В Кировском районе Перми произошла авария, в результате которой пострадал мотоциклист. Мужчина превысил скорость и влетел в ограждение.

ИСТОЧНИК KP.RU