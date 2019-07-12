2019-07-12T07:52:26+03:00
Происшествия

В Перми мотоциклист въехал в ограждение и перевернулся

Мужчину отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Кировском районе Перми произошла авария, в результате которой пострадал мотоциклист. Мужчина превысил скорость и влетел в ограждение.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла ночью 11 июля на улице Богдана Хмельницкого. По предварительной информации, 31-летний мужчина превысил скорость, не справился с управлением, въехал в металлическое ограждение и перевернулся.

Мужчину с множественными травмами отправили в больницу.

Сотрудники полиции выяснили, что у пострадавшего не было водительского удостоверения, а мотоцикл не был зарегистрирован. В настоящее время по факту ДТП составлены административные материалы за данные нарушения.

Напомним, ранее мы писали о том, что с начала года 866 человек пострадали в ДТП на улицах Перми. Так, с начала года в Перми 684 ДТП, в которых 19 человек погибли, 866 получили различные травмы.Больше всего аварий произошло в Свердловском районе

ИСТОЧНИК KP.RU

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