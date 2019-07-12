В Перми автор нового гимна получит 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:34 2019-07-12T07:34:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава города подписал положение о проведении конкурса на написание гимна города и музыки к нему. Конкурс будет проводиться в два этапа: написание текста гимна и создание музыки к текстам, выбранным по итогам первого этапа.

В конкурсе могут принять участие все желающие независимо от возраста и места жительства. Также можно участвовать как индивидуально, так и в составе коллектива. В документе отмечается, каким должен быть гимн города:

- Текст Гимна должен отражать историю города Перми, его индивидуальность, красоту исторических и памятных мест, природы, основные черты, присущие жителям города. Быть доступным для понимания людям любого возраста, легко заучиваться и долго оставаться в памяти, соответствовать правилам и традициям русской словесности, - сообщается в положении.

Победители конкурса получат денежный приз в размере 300 тысяч рублей за текст и 300 тысяч рублей за музыку.

ИСТОЧНИК KP.RU