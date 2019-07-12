2019-07-12T07:34:39+03:00
Общество

В Перми автор нового гимна получит 300 тысяч рублей

Столько же получит автор музыки
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Глава города подписал положение о проведении конкурса на написание гимна города и музыки к нему. Конкурс будет проводиться в два этапа: написание текста гимна и создание музыки к текстам, выбранным по итогам первого этапа.

В конкурсе могут принять участие все желающие независимо от возраста и места жительства. Также можно участвовать как индивидуально, так и в составе коллектива. В документе отмечается, каким должен быть гимн города:

- Текст Гимна должен отражать историю города Перми, его индивидуальность, красоту исторических и памятных мест, природы, основные черты, присущие жителям города. Быть доступным для понимания людям любого возраста, легко заучиваться и долго оставаться в памяти, соответствовать правилам и традициям русской словесности, - сообщается в положении.

Победители конкурса получат денежный приз в размере 300 тысяч рублей за текст и 300 тысяч рублей за музыку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В здание пермской администрации врезался автомобиль
«Гонялись по всему городу». Пермяк вырвал из рук судьи дело, сбил пристава и сбежал
В Перми мотоциклист въехал в ограждение и перевернулся
После сильного урагана в Перми зоопарк пришлось временно закрыть
В Перми 23-летнего парня осудили за развращение 13-летней школьницы
С начала года 866 человек пострадали в ДТП на улицах Перми
В Пермском крае суд признал незаконными денежные выплаты депутатам
УФАС проверит рекламу "божественной шаурмы", которая возмутила Пермскую епархию
"Все было в дыму". Пожарные потушили сильный пожар у Центрального рынка в Перми
Хроники Революции: 13-14 июля перекресток с Компросом будет перекрыт для устройства сетей газоснабжения
В Перми возле Центрального рынка начался большой пожар
«Саженцы таскал мешками». Пенсионер своими руками обустроил целый дендропарк в Перми
Пермяки будут бороться с борщевиком самостоятельно
Власти Прикамья потратят 1,3 миллиарда рублей на строительство нового корпуса авиационного техникума
"Он умирает от голода". В Прикамье спасают одинокого пенсионера, который живет в полуразрушенном доме
В Пермском крае в детском санатории «Орленок» произошел пожар
«Любите друг друга». Пермский дуэт «Боня и Кузмич» поделился видео самой безумной свадьбы
В Прикамье полицейские предотвратили незаконный вывоз 13, 5 тонн нефти