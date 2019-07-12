После сильного урагана в Перми зоопарк пришлось временно закрыть

СЕГОДНЯ 07:20 2019-07-12T07:20:25+03:00

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В среду, 10 июля, на Пермь обрушился сильнейший ураган. Больше всего досталось центру города: вырванные деревья, покореженные машины и даже несколько пострадавших. Шквал не обошел и пермский зоопарк. После него зверинец пришлось временно закрыть.

Сотрудники зоопарка сообщили, что никто из зверей не пострадал.

- Очень много деревьев на территории упало, многие сильно сломало, что представляет угрозу для посетителей зоопарка, местами повредило крышу павильона экзотических животных и ограждения некоторых вольеров. Никто из животных не пострадал, последствия урагана ликвидированы, - отметили в зоопарке.

Сейчас зоопарк работает в штатном режиме и ждет гостей.

Напомним, ранее мы писали о том, что ураган в Перми может повториться в ближайшие дни. Сильный удар придется на субботу

ИСТОЧНИК KP.RU