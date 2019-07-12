2019-07-12T06:26:07+03:00
Общество

В Пермском крае суд признал незаконными денежные выплаты депутатам

Прокуратура края провела проверку
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Пермского края проверила денежные выплаты депутатам Чайковской городской думы. Результаты проверки показали, что деньги народные избранники получали незаконно.

Согласно положению о компенсации за время осуществления полномочий депутата Чайковской городской Думы, некоторые депутаты, работающие на непостоянной основе, должны получать некоторые денежные выплаты. В документе они называются «компенсацией расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности». Но фактически народные избранники получали обычную зарплату.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, российское законодательство не предусматривает выплату зарплат депутатам на непостоянной основе, имеющим основную работу и ежемесячную зарплату.

Пермская краевая прокуратура обратилась в суд с иском о признании выплат незаконными

Напомним, ранее мы писали о том, что УФАС проверит рекламу "божественной шаурмы", которая возмутила Пермскую епархию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми 23-летнего парня осудили развращение 13-летней школьницы
С начала года 866 человек пострадали в ДТП на улицах Перми
УФАС проверит рекламу "божественной шаурмы", которая возмутила Пермскую епархию
"Все было в дыму". Пожарные потушили сильный пожар у Центрального рынка в Перми
Хроники Революции: 13-14 июля перекресток с Компросом будет перекрыт для устройства сетей газоснабжения
В Перми возле Центрального рынка начался большой пожар
«Саженцы таскал мешками». Пенсионер своими руками обустроил целый дендропарк в Перми
Пермяки будут бороться с борщевиком самостоятельно
Власти Прикамья потратят 1,3 миллиарда рублей на строительство нового корпуса авиационного техникума
"Он умирает от голода". В Прикамье спасают одинокого пенсионера, который живет в полуразрушенном доме
В Пермском крае в детском санатории «Орленок» произошел пожар
«Любите друг друга». Пермский дуэт «Боня и Кузмич» поделился видео самой безумной свадьбы
В Прикамье полицейские предотвратили незаконный вывоз 13, 5 тонн нефти