В Пермском крае суд признал незаконными денежные выплаты депутатам
Прокуратура Пермского края проверила денежные выплаты депутатам Чайковской городской думы. Результаты проверки показали, что деньги народные избранники получали незаконно.
Согласно положению о компенсации за время осуществления полномочий депутата Чайковской городской Думы, некоторые депутаты, работающие на непостоянной основе, должны получать некоторые денежные выплаты. В документе они называются «компенсацией расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности». Но фактически народные избранники получали обычную зарплату.
Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, российское законодательство не предусматривает выплату зарплат депутатам на непостоянной основе, имеющим основную работу и ежемесячную зарплату.
Пермская краевая прокуратура обратилась в суд с иском о признании выплат незаконными
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ИСТОЧНИК KP.RU