В Пермском крае суд признал незаконными денежные выплаты депутатам

СЕГОДНЯ 06:26 2019-07-12T06:26:07+03:00

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Прокуратура Пермского края проверила денежные выплаты депутатам Чайковской городской думы. Результаты проверки показали, что деньги народные избранники получали незаконно.

Согласно положению о компенсации за время осуществления полномочий депутата Чайковской городской Думы, некоторые депутаты, работающие на непостоянной основе, должны получать некоторые денежные выплаты. В документе они называются «компенсацией расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности». Но фактически народные избранники получали обычную зарплату.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, российское законодательство не предусматривает выплату зарплат депутатам на непостоянной основе, имеющим основную работу и ежемесячную зарплату.

Пермская краевая прокуратура обратилась в суд с иском о признании выплат незаконными

Напомним, ранее мы писали о том, что УФАС проверит рекламу "божественной шаурмы", которая возмутила Пермскую епархию.

ИСТОЧНИК KP.RU