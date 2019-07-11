Пермяки будут бороться с борщевиком самостоятельно

СЕГОДНЯ 14:54 2019-07-11T16:57:46+03:00

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Как сообщает издание Business Class, в Перми состоялись публичные слушания о внесении изменений в Правила благоустройства города. Дмитрий Самойлов предложил дополнить документ несколькими формулировками: «участвовать в мероприятиях по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского» . То есть обязать пермяков бороться с борщевиком самостоятельно или за собственные средства.

Собравшиеся поддержали предложения главы города, критических выступлений не было. Теперь изменения в Правила благоустройства должны утвердить депутатам Пермской городской думы.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи пермской «скорой» выложили фото пострадавших от растения. В пресс-службе пермской «Скорой помощи» еще раз напомнили жителям Перми и края насколько опасен борщевик. Растение, которое заполонило поля в Прикамье, появляется совсем рядом с домами и грозит серьезными последствиями.

ИСТОЧНИК KP.RU