В Прикамье полицейские предотвратили незаконный вывоз 13, 5 тонн нефти

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-11T13:28:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался похитить 13,5 тонн нефти. Водителя КамАЗа остановили сотрудники ДПС ГИБДД. Мужчина не смог объяснить полицейским, где взял нефть, документов на топливо у него не было. Цистерну задержали, образцы жидкости направили на экспертизу.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что нефтесодержащая жидкость была похищена с месторождения. По подозрению в причастности к совершению противоправного деяния в отдел полиции доставили жителя Бардымского района. Ущерб от хищения почти 13,5 тонны сырой нефти составил более 320 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В настоящее время похищенное имущество возвращено законному владельцу. Расследование продолжается.

Руководитель нефтяной компании поблагодарил полицейских за хорошую службу

ИСТОЧНИК KP.RU