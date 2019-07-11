Жителя Добрянки обвиняют в распространении порно

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-11T12:24:41+03:00

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В Добрянке сотрудники полиции задержали местного жителя за распространение порнофильмов. В ходе следствия было установлено, что 62-летний мужчина зарегистрировался в социальной сети под вымышленным именем. После этого он загрузил видеоролики порнографического содержания, открыв к ним доступ Интернет-пользователям.

- В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что к противоправным действиям причастен 62-летний житель Добрянского городского округа Пермского края, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В настоящее время производство следственных мероприятий продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина пришла к знакомому мириться, а он выстрелил в нее из ружья. В Барде местный житель выстрелил из ружья в знакомую, когда та пришла мириться. Ночью женщина пришла к другу, чтобы наладить отношения. Знакомая поднялась на крыльцо, постучалась в дверь и услышала крик: «Я буду стрелять!». Женщина испугалась расправы и побежала прочь. В этот момент ей в ногу попала пуля. С ранением 32-летнюю пострадавшую доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU