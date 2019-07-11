2019-07-11T10:45:50+03:00
Происшествия

В Перми на 6-летнего мальчика напала собака

Ребенок получил травмы
Лилия Абибулаева
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Ленинском районе Перми на маленького мальчика напала собака. Источник близкий к ситуации сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что ЧП произошло в частном секторе. На мальчика напала соседская собака.

Ребенка доставили травмпункт.

- В среду, 10 июля, около 22 часов был вызов в Ленинский район. 6-летнего мальчика с укушенной раной голени доставили в травмпункт, - сообщили в пресс-службе «Скорой помощи».

Также в ГУ МВД по Пермскому краю проводится проверка.

- В полицию позвонили из медучреждения, сейчас проводим проверку. Устанавливаются все обстоятельства, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми бойцовская собака на набережной Камы набросилась на 5-летнюю девочку. В субботу вечером, 6 июля, мама с 5-летней дочкой гуляли на набережной Камы за Коммунальным мостом. В какой-то момент на малышку бросилась собака бойцовской породы, которую хозяин выгуливал тут же.

ИСТОЧНИК KP.RU

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