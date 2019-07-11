В Лысьве до конца года из аварийного жилья переселят 531 человека

СЕГОДНЯ 10:24 2019-07-11T10:24:00+03:00

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В Лысьве существует реальная проблема с аварийным жильем. Жителям некоторых домов может буквально потолок на голову свалиться. На заседании правительства было принято решении вопроса о расселении аварийного жилья до конца года. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.

На ликвидацию жилья, которому грозит обрушение из краевого бюджета выделят 80 миллионов рублей. Благодаря этим средствам в 2019 году в городе удастся расселить два аварийных дома, в которых проживает 183 человека.

За 2018 год мы расселили восемь аварийных домов, которым грозило обрушение, в четырёх территориях: Лысьве, Соликамске, Кунгуре и Верещагинском городском поселении. В текущем году на эти цели дополнительно выделено ещё 53 миллионов рублей, – пояснил министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.

ИСТОЧНИК KP.RU