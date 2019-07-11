В Перми задержали мужчину, который воровал из подъездов электрические кабели

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-11T09:39:51+03:00

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Инженер управляющей компании в Орджоникидзевском районе Перми обратился в полицию с заявлением о краже. Из подъездов дома на улице Цимлянской стали пропадать кабели. Сотрудники полиции выехали на место.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что к краже причастен 30-летний гражданин, ранее судимый за совершение корыстного преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Ущерб от действий мужчины составил 80 тысяч рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина похитил с прилавка магазина продукты. Ранее он уже был судим за тяжкое преступление.В Чайковском сотрудники полиции задержали «голодного» грабителя. Мужчина украл с прилавка магазина продукты питания.

ИСТОЧНИК KP.RU