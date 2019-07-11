2019-07-11T09:39:51+03:00
Происшествия

В Перми задержали мужчину, который воровал из подъездов электрические кабели

Ущерб составил 80 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Инженер управляющей компании в Орджоникидзевском районе Перми обратился в полицию с заявлением о краже. Из подъездов дома на улице Цимлянской стали пропадать кабели. Сотрудники полиции выехали на место.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что к краже причастен 30-летний гражданин, ранее судимый за совершение корыстного преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Ущерб от действий мужчины составил 80 тысяч рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина похитил с прилавка магазина продукты. Ранее он уже был судим за тяжкое преступление.В Чайковском сотрудники полиции задержали «голодного» грабителя. Мужчина украл с прилавка магазина продукты питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Лысьве до конца года из аварийного жилья переселят 531 человека
«Топором по лицу». В Прикамье женщину осудили за нападение на сожителя
В Прикамье мужчина похитил с прилавка магазина продукты
В этом году пермский трамвай отметит 90-летний юбилей
В Перми на парковке торгового центра иномарка сбила 7-летнюю девочку
В Перми разыскивают 35-летнего мужчину с большой спортивной сумкой
В частной сауне в Перми дети отравились парами хлора
Реконструкция пермского аэропорта идет с опозданием на полтора месяца
В Кунгуре с пешеходного моста упал мужчина
"Ветер снес 8 светофоров". На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям оценили ущерб от урагана в Перми
В Перми решили не смягчать приговор руководителям трех УК, укравших у жильцов 26 миллионов
Когда купить валюту к отпуску, рассказали в «БКС Брокер»