В этом году пермский трамвай отметит 90-летний юбилей

СЕГОДНЯ 07:55 2019-07-11T07:55:08+03:00

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Как сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс», в июле в трамваях планируется запуск акции «от Молотова до Перми». Цель акции – рассказать жителям и гостям города об истории трамвая с помощью коротких исторических фактов. Кроме того, в августе в одном из пермских депо дети города смогут разрисовать трамвай. В последствии ярко оформленный вагон будет курсировать по улицам города. Также в сентябре пройдет конкурс детского рисунка. Творческие работы будут размещены в салонах подвижного состава. Планируются и другие мероприятия для пермяков и работников депо.

Напомним, трамвайное движение в Перми было открыто 7 ноября 1929 года, тогда же было создано первое трамвайное депо, которое располагалось по адресу: улица Пермская, 1 (ныне центральные ремонтные мастерские МУП «Пермгорэлектротранс»). Протяженность первой линии (Мотовилиха – улица Осинская) составляла 13,2 км. Первого водителя трамвая звали Дмитрий Петрович Ванных. На момент открытия движения в трамвайном парке находилось 5 поездов (10 вагонов).

На сегодняшний день протяженность трамвайных путей выросла почти в 10 раз. В ближайшее время она будет увеличена за счет открытия новой ветки, соединяющей улицу Куйбышева с улицей Сибирская. Сейчас на улицы Перми ежедневно выходит 83 единицы подвижного состава, уже в этом году администрация города планирует закупку новых высокотехнологичных трамваев. - Трамвай является самым экологичным видом городского общественного транспорта. Именно трамваи станут опорным видом транспорта не только центральной части города, но и других районов. Трамвайную сеть планируется развивать за счет строительства новых путей по улице Революции и в микрорайоне Парковый. Поэтапно проводится и обновление действующей инфраструктуры. За последние несколько лет были реконструированы трамвайные пути и контактная сеть на улицах Героев Хасана, Максима Горького, на Северной дамбе, а также на улице Уральская, где капитальный ремонт планируется продолжить до микрорайона Висим. Также в настоящее время проходит капитальный ремонт трамвайных путей на участке улицы Крупская, – отметил глава Перми Дмитрий Самойлов. Напомним, летом 2018 года впервые на пермских трамваях была запущена система оплаты проезда бесконтактными банковскими картами и электронными устройствами с технологией NFC, поддерживающими оплату любого банка. Также осенью прошлого года предприятие протестировало первый в России полностью низкопольный трамвай «Львёнок». Именно электротранспорт первым перешел на работу по новой транспортной модели, в рамках которой был заключен новый контракт на обслуживание транспортных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU