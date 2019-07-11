2019-07-11T07:45:25+03:00
Происшествия

В Перми на парковке торгового центра иномарка сбила 7-летнюю девочку

Водитель автомобиля 8 раз привлекался к ответственности
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 10 июля, в 19:30 в Индустриальном районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла на парковке одного из торговых центров Перми. 48-летний мужчина, управляя автомобилем «Датсун», допустил наезд на 7-летнюю девочку.

В результате аварии малышка получила травмы ног. Ей назначили амбулаторное лечение. Установлено, что за последний год водитель 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В отношении в очередной раз возбудили дело об административном правонарушении. Проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мотоциклист въехал в бордюр и погиб. В Перми на улице космонавта Леонова разбился мотоциклист. Авария произошла в 20:30 9 июля в Индустриальном районе Перми. По предварительной информации, он не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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