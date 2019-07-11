2019-07-11T06:21:10+03:00
Происшествия

В Кунгуре с пешеходного моста упал мужчина

Его доставили в больницу
Лилия Абибулаева
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Фото: Кунгурская служба спасенияФото: Кунгурская служба спасения
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В среду, 10 июля, на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в селе Неволино при переходе по мосту через реку упал мужчина. Приехав на место, спасатели не сразу обнаружили пострадавшего.Оказалось, что мужчина на другом берегу.

Спасатели аккуратно перешли по мосту и обнаружили пострадавшего мужчину. Ему оказали первую помощь, так как по мосту было транспортировать пострадавшего опасно, бригаде ССМП пришлось объезжать на другой берег по другой дороге, все это время пострадавший находился под присмотром спасателей.

Когда машина приехала, пострадавшего погрузили и отправили в Кунгурскую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми со Стахановской дамбы упал подросток. В понедельник, 8 июля, в Дзержинском районе Перми произошел несчастный случай. 15-летний подросток упал со Стахановской дамбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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