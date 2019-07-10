2019-07-10T13:07:19+03:00
Общество

МЧС: на Пермский край обрушатся грозы, ливни и сильный ветер

Порывы могут достигать до 20 м/с
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях на территории Перми и края. В среду и в четверг, на территории края ожидается облачная погода с прояснениями, на большей части территории небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 16-21 градусов.

- МЧС рекомендует: уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы, - сообщили в ведомстве. - Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Берегите тепло в ваших домах, для обогрева помещений используйте исправные электроприборы, которые отключайте при уходе. Не используйте для обогрева газовое оборудование.

Напомним, ранее мы писали о том, чего пермякам ждать от погожы в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три человека пострадали в результате урагана в Перми
Tele2 предлагает перевести бабушку в интернет
В Пермском крае прохожие спасли девушку от изнасилования
Жителя Прикамья задержали за курение на перроне, а посадили за хранение пороха
Пермская галерея разместится в здании завода им. Шпагина
У жителя Прикамья забрали долю в квартире за долги по алиментам
Пермякам предлагают признаться в любви на всю Россию
В Прикамье женщина пришла к знакомому мириться, а он выстрелил в нее из ружья
В Прикамье водитель иномарки разбился насмерть
В Перми создали программу, которая может заменить мерчандайзера в магазине
«Был пьяный и без прав». В Прикамье будут судить водителя, который протаранил полицейскую Ниву
В Прикамье задержали троих парней за кражу аккумуляторов и стройматериалов
В Перми мотоциклист въехал в бордюр и погиб
На трассе в Прикамье загорелся КамАЗ
У жительницы Пермского края изъяли свыше 300 канистр поддельного алкоголя
В Прикамье закончились поиски 34-летнего мужчины, который уплыл на лодке с базы в Адищево
В октябре из Перми пустят прямые рейсы в Китай
В Прикамье мошенники представлялись сотрудниками экстренных служб и убеждали установить дорогостоящую сигнализацию
В тренерский штаб пермского клуба «Парма» вошел еще один литовец