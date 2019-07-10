МЧС: на Пермский край обрушатся грозы, ливни и сильный ветер

СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-10T13:07:19+03:00

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МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях на территории Перми и края. В среду и в четверг, на территории края ожидается облачная погода с прояснениями, на большей части территории небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 16-21 градусов.

- МЧС рекомендует: уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы, - сообщили в ведомстве. - Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Берегите тепло в ваших домах, для обогрева помещений используйте исправные электроприборы, которые отключайте при уходе. Не используйте для обогрева газовое оборудование.

Напомним, ранее мы писали о том, чего пермякам ждать от погожы в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU