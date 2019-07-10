2019-07-10T14:49:16+03:00
Происшествия

В Пермском крае прохожие спасли девушку от изнасилования

Преступника задержали
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Кишертском районе Пермского края арестовали местного жителя за покушение на изнасилование. Как установили следователи, вечером 5 июля неизвестный мужчина напал на девушку и попытался ее изнасиловать.

Завершить задуманное у злоумышленника не получилось. Девушка начала активно сопротивляться, а через какое-то время подбежали прохожие.

- По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключение под стражу, - сообщают в СУ СКР по Пермскому краю. - В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье внука председателя колхоза посадили за изнасилование школьницы. Вечером 6 января девочка возвращалась домой, когда рядом с ней остановилась машина Павла. 27-летний парень – внук местного председателя колхоза – предложил Оле подвезти ее до дома. Та согласилась – Павла она знала, а уж его дед был известен всему району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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