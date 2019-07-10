Жителя Прикамья задержали за курение на перроне, а посадили за хранение пороха

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-10T12:47:50+03:00

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На станции Кизел сотрудники полиции задержали мужчину, который курил в неположенном месте - на перроне. Для составления протокола об административном правонарушении его доставили в отдел полиции. Там оказалось, что задержанный виновен и в более серьезном преступлении. При личном досмотре у мужчины нашли металлическую баночку с порохом. Экспертиза подтвердила вид сыпучего вещества. Всего в емкости было 210,8 грамм. Но мужчина свою вину отрицал.

-Со слов мужчины, банку с порохом он якобы нашел в лесу, когда был на охоте и планировал в дальнейшем продать, - отметили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте. - В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 15000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU