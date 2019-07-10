Пермская галерея разместится в здании завода им. Шпагина

СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-10T12:33:31+03:00

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В понедельник, 8 июля, на сайте Правительства Пермского края был опубликован документ, согласно которому пермская галерея переедет в здание завода им. Шпагина.

В документе сообщается, художественная галерея расположится в здании площадью 20,5 тысяч кв.м. По проекту в корпусе Д будет находиться краеведческий музей, а корпус А займет музей современного искусства. Также в корпусе П предлагают организовать детское железнодорожное депо. В корпусе З и Е будут находиться креативные пространства.

Напомним, ранее мы писали о том, что питерская компания разработает проект для театра оперы и балета в Перми. Определен подрядчик для разработки проекта пермского театра оперы и балета. Проектированием нового здания займется компания ООО «Группа компаний Строй-Эксперт».В театре должен быть предусмотрен концертно-репетиционный зал на 400 мест. В составе комплекса запланирован подземный паркинг.

ИСТОЧНИК KP.RU