2019-07-10T11:49:28+03:00
Общество

Пермякам предлагают признаться в любви на всю Россию

Акция приурочена к Дню семьи, любви и верности
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Перми проходит всероссийская акция «Салют любви». Организаторы предлагают всем желающих признаться в любви к своим вторым половинкам, родителям, детям, друзьям. На всю страну рассказать, за что любите, какие качества больше всего цените в человек.

- Для участия во всероссийской акции необходимо зайти на сайт и активировать форму «Написать признание», дальше заполнить все поля, указав отправителя и получателя, загрузить фотографию или ссылку на видео с любимыми и родными, - сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Признания принимаются до 15 июля. Оно будет размещено на официальном сайте акции и на информационных ресурсах разных городов России.

Напомним, ранее мы писали о том, что в октябре из Перми пустят прямые рейсы в Китай. Из Перми открылись прямые рейсы на Хайнань. Как сообщает издание Business Class, туроператоры уже начали продавать билеты из Перми на курорт Хайнань (Китай). Первый вылет компании «AZUR air» запланирован на 31 октября. Минимальная цена билета составит от 36 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три человека пострадали в результате урагана в Перми
Tele2 предлагает перевести бабушку в интернет
МЧС: на Пермский край обрушатся грозы, ливни и сильный ветер
В Пермском крае прохожие спасли девушку от изнасилования
Жителя Прикамья задержали за курение на перроне, а посадили за хранение пороха
Пермская галерея разместится в здании завода им. Шпагина
У жителя Прикамья забрали долю в квартире за долги по алиментам
В Прикамье женщина пришла к знакомому мириться, а он выстрелил в нее из ружья
В Прикамье водитель иномарки разбился насмерть
В Перми создали программу, которая может заменить мерчандайзера в магазине
«Был пьяный и без прав». В Прикамье будут судить водителя, который протаранил полицейскую Ниву
В Прикамье задержали троих парней за кражу аккумуляторов и стройматериалов
В Перми мотоциклист въехал в бордюр и погиб
На трассе в Прикамье загорелся КамАЗ
У жительницы Пермского края изъяли свыше 300 канистр поддельного алкоголя
В Прикамье закончились поиски 34-летнего мужчины, который уплыл на лодке с базы в Адищево
В октябре из Перми пустят прямые рейсы в Китай
В Прикамье мошенники представлялись сотрудниками экстренных служб и убеждали установить дорогостоящую сигнализацию
В тренерский штаб пермского клуба «Парма» вошел еще один литовец