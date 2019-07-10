Пермякам предлагают признаться в любви на всю Россию

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-10T11:49:28+03:00

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В Перми проходит всероссийская акция «Салют любви». Организаторы предлагают всем желающих признаться в любви к своим вторым половинкам, родителям, детям, друзьям. На всю страну рассказать, за что любите, какие качества больше всего цените в человек.

- Для участия во всероссийской акции необходимо зайти на сайт и активировать форму «Написать признание», дальше заполнить все поля, указав отправителя и получателя, загрузить фотографию или ссылку на видео с любимыми и родными, - сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Признания принимаются до 15 июля. Оно будет размещено на официальном сайте акции и на информационных ресурсах разных городов России.

Напомним, ранее мы писали о том, что в октябре из Перми пустят прямые рейсы в Китай. Из Перми открылись прямые рейсы на Хайнань. Как сообщает издание Business Class, туроператоры уже начали продавать билеты из Перми на курорт Хайнань (Китай). Первый вылет компании «AZUR air» запланирован на 31 октября. Минимальная цена билета составит от 36 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU