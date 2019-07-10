В Прикамье водитель иномарки разбился насмерть

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-10T11:02:45+03:00

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На трассе Пермь - Екатеринбург в субботу, 6 июля, произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю, в 22.05 на трассе Пермь -Екатеринбург в Кунгурском районе водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti», по предварительной информации не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и съехал с дороги в кювет. После чего врезался в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье будут судить водителя, который протаранил полицейскую Ниву. В Губахе завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, который обвиняется в «Управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения» и «Применении насилия в отношении представителя власти».

ИСТОЧНИК KP.RU