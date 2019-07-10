В Прикамье водитель иномарки разбился насмерть
На трассе Пермь - Екатеринбург в субботу, 6 июля, произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю, в 22.05 на трассе Пермь -Екатеринбург в Кунгурском районе водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti», по предварительной информации не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и съехал с дороги в кювет. После чего врезался в дерево.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье будут судить водителя, который протаранил полицейскую Ниву. В Губахе завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, который обвиняется в «Управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения» и «Применении насилия в отношении представителя власти».
ИСТОЧНИК KP.RU