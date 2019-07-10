В Перми создали программу, которая может заменить мерчандайзера в магазине

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-10T10:49:08+03:00

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Пермский разработчик придумал программу, которая будет следить за наполнением витрин в продуктовых магазинах, экономит средства и оптимизирует весь процесс пополнения ассортимента в торговой точке

Данная программа - один из модулей софта для интеллектуального видеоанализа Macroscop. Он уже на протяжении нескольких лет используется такими компаниями, как Hugo Boss, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, и многими другими в 50 странах мира, включая Бельгию, Голландию, Германию, Францию, Великобританию, Австралию.

Для корректной работы программы пользователю необходимо внести определенные настройки: определение границ полок или даже отдельных зон на полке, за которыми необходимо следить, критический для владельца магазина порог заполненности, а также порог срабатывания (процент заполненности полки) и интервал обновления показателей.

Таким образом, пользователь, если товар на полке закончится, получит тревожное уведомление на свой телефон и, соответственно, возможность принять меры.

Мы создавали этот интеллектуальный модуль из-за большого количества запросов со стороны представителей ретейла, включая даже маленькие магазины формата “у дома”, – рассказывает руководитель отдела разработки Macroscop Рустам Салимзибаров. – Ранее модуль определения наполненности полок тестировался в крупнейшей российской продуктовой сети и входил в специальные сборки Macroscop. Теперь он доступен любому пользователю версии 2.7».

ИСТОЧНИК KP.RU