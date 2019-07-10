«Был пьяный и без прав». В Прикамье будут судить водителя, который протаранил полицейскую Ниву

СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-10T10:34:51+03:00

Сотрудники ГИБДД решили проверить документы у водителя, но тот протаранил их автомобиль. Фото: архив КП

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В Губахе завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, который обвиняется в «Управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения» и «Применении насилия в отношении представителя власти».

В начале апреля на городские улицы выехал УАЗ, управлял которым безработный местный житель, ранее лишенный прав за вождение в нетрезвом виде. Его увидели сотрудники ГИБДД и решили проверить документы. На требование остановиться, мужчина прибавил скорость и протаранил полицейскую Ниву. В салоне находилось два сотрудника ГИБДД. Они получили ушибы.

- Подозреваемый скрылся с места ДТП, - сообщил «КП» руководитель Губахинского МРСО Альберт Габтрахманов. - Сотрудники полиции включили проблесковые маячки и бросились в погоню. Через 20 минут нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. На период следствия суд избрал ему пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовные дела по двум статьям УК завершены и переданы в прокуратуру на проверку.

Максимальное наказание, которое грозит водителю: по ст. 318 УК РФ – до пяти лет лишения свободы, по ст. 264 УК РФ – до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU