У жительницы Пермского края изъяли свыше 300 канистр поддельного алкоголя

СЕГОДНЯ 08:44 2019-07-10T08:44:25+03:00

Также при обыске нашли 14 тысяч флаконов и бутылок этилового спирта

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В Пермском крае осудят местную жительницу за изготовление, хранение и сбыт поддельного алкоголя. В Осе сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летней местной жительницы.

Женщина торговала алкоголем в частном секторе. Местные жители сообщили о правонарушении в полицию. Стражи порядка обыскали дом гражданки.

Подозрения подтвердились. В доме местной жительницы оперативники обнаружили свыше 300 канистр, более 14 тысяч флаконов и бутылок этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции общим объемом порядка 4,5 тысяч литров стоимостью около 290 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермячку осудят за продажу поддельных презервативов.

ИСТОЧНИК KP.RU