У жительницы Пермского края изъяли свыше 300 канистр поддельного алкоголя
В Пермском крае осудят местную жительницу за изготовление, хранение и сбыт поддельного алкоголя. В Осе сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летней местной жительницы.
Женщина торговала алкоголем в частном секторе. Местные жители сообщили о правонарушении в полицию. Стражи порядка обыскали дом гражданки.
Подозрения подтвердились. В доме местной жительницы оперативники обнаружили свыше 300 канистр, более 14 тысяч флаконов и бутылок этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции общим объемом порядка 4,5 тысяч литров стоимостью около 290 тысяч рублей.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермячку осудят за продажу поддельных презервативов.
ИСТОЧНИК KP.RU