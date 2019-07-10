В Прикамье закончились поиски 34-летнего мужчины, который уплыл на лодке с базы в Адищево

СЕГОДНЯ 08:30 2019-07-10T08:30:01+03:00

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Друзья и родные 1,5 недели разыскивали 34-летнего Аржаника Е. Ночью он вышел на лодке с базы в деревне Адищево и должен был направиться в сторону микрорайона Молодежный. Но больше его никто не видел. К поискам подключились полиция и волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой.

В среду, 10 июля, поисковики сообщили, что поиски мужчины закончились трагедией.

- Найден, погиб. Соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты!! - написали волонтеры в социальных сетях.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские волонтеры просят помощи в поисках 44-летнего рыбака. В воскресенье, 7 июля, 44-летний Житель Красновишерска Дмитрий Митраков уехал на рыбалку в район рек Язьва и Вишера. С тех пор мужчину никто не видел. Родственники пропавшего забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU