В октябре из Перми пустят прямые рейсы в Китай

СЕГОДНЯ 08:11 2019-07-10T08:13:15+03:00

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Из Перми открылись прямые рейсы на Хайнань. Как сообщает издание Business Class, туроператоры уже начали продавать билеты из Перми на курорт Хайнань (Китай). Первый вылет компании «AZUR air» запланирован на 31 октября. Минимальная цена билета составит от 36 тысяч рублей.

Специалисты отметили, что последний раз полеты из Перми в Китай выполнялись в 2014 году. Прямые рейсы значительно облегчат путь до курорта. Раньше, чтобы добраться до острова, пермякам приходилось ехать в Екатеринбург или в Москву.

Напомним, ранее мы писали о том, что самолеты из Перми в Прагу будут летать два раза в неделю. Губернатор Пермского края сообщил, что из Перми будет открыт прямой рейс в один из европейских городов, полеты в который будут субсидировать из краевого бюджета. Об этом он рассказал во время своей инстаграм- конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU