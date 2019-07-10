2019-07-10T07:33:36+03:00
Происшествия

В Прикамье мошенники представлялись сотрудниками экстренных служб и убеждали установить дорогостоящую сигнализацию

Жертвами злоумышленников были беспомощные пенсионеры
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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- Здравствуйте! Мы из МЧС. Не установите сигнализацию, придется платить штраф!

В Суксуне дух жителей Ектеринбурга признали виновными в мошенничестве. 24 и 26 - летние мужчины обманывали пенсионеров.

Как удалось установить следователям отдела МВД России «Суксунский», молодые люди приходили к пожилым гражданам и, представляясь сотрудниками экстренных служб, убеждали установить сигнализацию.

- Злоумышленники поясняли, что собственники жилых помещений, которые не установят эти приборы, будут подвергнуты последующим проверкам и административному штрафу. При этом они предлагали приобрести извещатели по якобы льготной стоимости, однако на самом деле указывали необоснованно завышенную цену, - отметили в ведомстве.

На удочку мошенников попались трое граждан Пермского края в возрасте от 71 до 87 лет. Общая сумма ущерба составила более 21 тысячи рублей. Пенсионеры обратились в полицию. Благодаря сведениям, полученным от потерпевших, удалось установить марку машины злоумышленников.

Вскоре госавтоинспекторы мошенников задержали. Суд приговорил молодых людей к наказанию в виде исправительных работ на срок 2 года с удержанием в доход государства 10 % заработка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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