В тренерский штаб пермского клуба «Парма» вошел еще один литовец
Пермский баскетбольный клуб «Парма» закончил формирование тренерского штаба. Должность тренера по функциональной подготовке займет еще один уроженец Латвии - Дейвидас Ринкевичус.
У литовского специалиста богатый опыт тренерской работы. Так, Дейвидас последние пять лет работал в БК «Зенит». Перед этим провел 4 года в БК «Триумф». До БК «Триумф» работал в системе команды «Жальгирис». Также имеет опыт работы с женскими баскетбольными командами.
- Я с большим удовольствием еду в Пермь - настоящий город баскетбола. Мне уже доводилось бывать в Перми. Атмосфера полного зала и болельщиков, которые пришли на игру и по-настоящему понимают баскетбол, как в моем родном городе Каунасе, всегда оставляла огромное и приятное впечатление, - отметил Дейвидас Ринкевичус.
Таким образом, в тренерский штаб клуба полностью сформирован:
-Главный тренер БК «ПАРМА» – Казис Максвитис.
-Старший тренер команды – Вячеслав Шушаков. Также в его обязанности будет входить координация молодежного проекта.
-Ассистентами главного тренера команды назначены Вениамин Анисимов и Гинтарас Каджюлис.
-Тренер по функциональной подготовке команды – Дейвидас Ринкевичус.
ИСТОЧНИК KP.RU