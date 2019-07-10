В тренерский штаб пермского клуба «Парма» вошел еще один литовец

СЕГОДНЯ 07:22 2019-07-10T07:22:21+03:00

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» закончил формирование тренерского штаба. Должность тренера по функциональной подготовке займет еще один уроженец Латвии - Дейвидас Ринкевичус.

У литовского специалиста богатый опыт тренерской работы. Так, Дейвидас последние пять лет работал в БК «Зенит». Перед этим провел 4 года в БК «Триумф». До БК «Триумф» работал в системе команды «Жальгирис». Также имеет опыт работы с женскими баскетбольными командами.

- Я с большим удовольствием еду в Пермь - настоящий город баскетбола. Мне уже доводилось бывать в Перми. Атмосфера полного зала и болельщиков, которые пришли на игру и по-настоящему понимают баскетбол, как в моем родном городе Каунасе, всегда оставляла огромное и приятное впечатление, - отметил Дейвидас Ринкевичус.

Таким образом, в тренерский штаб клуба полностью сформирован:

-Главный тренер БК «ПАРМА» – Казис Максвитис.

-Старший тренер команды – Вячеслав Шушаков. Также в его обязанности будет входить координация молодежного проекта.

-Ассистентами главного тренера команды назначены Вениамин Анисимов и Гинтарас Каджюлис.

-Тренер по функциональной подготовке команды – Дейвидас Ринкевичус.

ИСТОЧНИК KP.RU