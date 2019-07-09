В Прикамье КамАЗ выехал на встречку, чтобы избежать ДТП, и столкнулся с пикапом

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-09T15:05:53+03:00

Изменить размер текста: A A

На трассе Пермь - Екатеринбург столкнулись большегруз и автомобиль-пикап «Mitsubishi L200». Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, по предварительной информации, водитель КамАЗа пытался избежать ДТП с впереди идущим автомобилем. Для этого на 49-м километре дороги он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой «Mitsubishi L200».

В результате аварии пострадал водитель пикапа. У мужчины сломан палец.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Краснодарском крае автобус с туристами из Перми врезался в грузовик. Вольдемар с супругой Юлией не так давно стали мужем и женой, и теперь отправились на море, в свадебное путешествие. Автобус вез молодоженов и еще десятки туристов из Перми на Черное море. В ночь на 9 июля автобус попал в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU