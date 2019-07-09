Пермский предприниматель пытался подкупить сотрудника ФСБ

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-09T14:39:21+03:00

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В Перми задержали индивидуального предпринимателя за попытку дать взятку сотруднику ФСБ. В компании бизнесмена трудились иностранцы, не состоящие на учете. Согласно закону, мужчину должны были привлечь к административной ответственности за отказ ставить на учет мигрантов. Однако предприниматель решил заплатить «куда следует», чтобы административное дело в отношении него не возбуждали.

- Коммерсанту грозил штраф в размере 800 тысяч рублей, но он решил сэкономить и дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы тот помог решить вопрос, чтобы его не привлекали к административной ответственности, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» источник в правоохранительных органах.

Задумка предпринимателя не увенчалась успехом. В субботу, 6 июля, он был задержан при передаче 50 тысяч рублей.

В следственном комитете по Ленинскому району проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU