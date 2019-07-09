2019-07-09T12:12:44+03:00
Происшествия

В Прикамье задержали мужчину, который ударил ножом знакомого

О происшествии сообщили врачи «Скорой»
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В больницу Нытвенского района доставили местного жителя с проникающим ранением грудной клетки. Врачи «скорой» сообщили в случившемся в полицию.

Стражи порядка выяснили, что пострадавший оказался на больничной койке благодаря своему знакомому, с которым выпивал накануне. Между мужчинами произошла ссора, и злоумышленник ударил знакомого ножом в грудь. После этого он скрылся.

Через некоторое время сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника. Им оказался житель поселка Новоильинский. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали мужчину за нападение на продавщицу. В Мотовилихинском районе Перми произошло нападение на кассира магазина. Видео нападения появилось в социальных сетях. На видео видно, как мужчина в полосатой футболке заходит в магазин и наносит женщине несколько ударов ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается сильный ветер, дождь и град
В Прикамье КамАЗ выехал на встречку, чтобы избежать ДТП, и столкнулся с пикапом
Пермский предприниматель пытался подкупить сотрудника ФСБ
«Ехали в свадебное путешествие». В Краснодарском крае автобус с туристами из Перми врезался в грузовик
С начала года в Прикамье произошло 40 ДТП с дикими животными
Пермячку осудят за продажу поддельных презервативов
«Услышали, как трещит крыша». В Прикамье семья чудом спаслась от пожара
Пермские приставы задержали иностранных болельщиков, оставшихся после Чемпионата мира по футболу
В Прикамье открылись аптеки под брендом «Магнита»
Житель Прикамья получил 4 года условно за выращивание конопли
В Перми со Стахановской дамбы упал подросток
Пятеро пермяков вошли в число самых богатых российских чиновников и депутатов
В Перми с 6 этажа многоэтажки упал рабочий
«Сынуля - мамина копия». Пользователи социальных сетей поразились сходством Катерины Шпицы и ее сына