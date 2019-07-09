В Прикамье задержали мужчину, который ударил ножом знакомого

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-09T12:12:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В больницу Нытвенского района доставили местного жителя с проникающим ранением грудной клетки. Врачи «скорой» сообщили в случившемся в полицию.

Стражи порядка выяснили, что пострадавший оказался на больничной койке благодаря своему знакомому, с которым выпивал накануне. Между мужчинами произошла ссора, и злоумышленник ударил знакомого ножом в грудь. После этого он скрылся.

Через некоторое время сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника. Им оказался житель поселка Новоильинский. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали мужчину за нападение на продавщицу. В Мотовилихинском районе Перми произошло нападение на кассира магазина. Видео нападения появилось в социальных сетях. На видео видно, как мужчина в полосатой футболке заходит в магазин и наносит женщине несколько ударов ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU