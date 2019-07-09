2019-07-09T11:02:49+03:00
Происшествия

Житель Прикамья получил 4 года условно за выращивание конопли

«Плантации» находились на чердаке бани
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Очере суд вынес приговор 37-летнему местному жителю за выращивание и хранение наркосодержащих растений. После сообщения о том, что в доме одного из жителей Очера дома плантация конопли, сотрудники полиции приступили к осмотру помещения.

- В ходе досмотра жилища мужчины, придомового участка и построек полицейские обнаружили пакет с веществом растительного происхождения, а в кочегарке дома и на чердаке бани – стебли растений, внешне похожие на коноплю. Их изъяли и направили на экспертизу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Общий вес наркотика составил 250 грамм.

Следствием установлено, что мужчина собрал дикорастущие растения на земельном участке возле одной из деревень Очёрского района.

Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободны условно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье задержали женщину, которая перевозила наркотики в волосах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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