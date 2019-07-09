2019-07-09T10:41:08+03:00
Политика

Пятеро пермяков вошли в число самых богатых российских чиновников и депутатов

Forbes составил очередной рейтинг
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Юрий Трутнев находится на 23-м местеЮрий Трутнев находится на 23-м местеФото: архив "КП"
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Журнал Forbes составил рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов. Первую строчку в нем занимает депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов - основатель группы компаний «Владимирский стандарт». За минувший год он заработал почти 10 миллиардов рублей.

В сотне богачей находятся пять пермяков. На 23-м месте - вице-премьер Юрий Трутнев, его доход за год – 538 миллионов.

Также в рейтинг вошли четыре депутата законодательного собрания Пермского края. Николай Благов, бывший генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», задекларировал доход в 421 миллион, он на 39-м месте. Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов с 305 миллионами занимает 49-ю строчку.

90-е место у генерального директора инвестиционно-управляющей компании «РИАЛ» Юрия Борисовца, его доход 165 миллионов. И в завершении списка, на 99-й строчке генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков. Он заработал 153 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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