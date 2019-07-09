2019-07-09T09:58:31+03:00
Звезды

«Сынуля - мамина копия». Пользователи социальных сетей поразились сходством Катерины Шпицы и ее сына

Актриса выложила фото в Instagram-аккаунте
Лилия Абибулаева
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Фото из Instagram Катерины ШпицыФото из Instagram Катерины Шпицы
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Пермячка Екатерина Шпицы активно ведет Instagram. Актриса любит делиться с поклонниками повседневными мыслями, рабочими моментами и семейными фотографиями. За это подписчики засыпают Екатерину комплиментами.

Актриса много работала в этом сезоне и, вот, настало время для отдыха. Екатерина вместе с сыном отправилась в отпуск. Фото из самолета актриса опубликовала в социальных сетях. Поклонники поразились сходством Екатерины и ее сына. Прежде всего, подписчики отмечают схожесть глаз.

katerinashpitsakaterinashpitsa
«Сынуля - мамина копия». Пользователи социальных сетей поразились сходством Катерины Шпицы и ее сына
2100 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кроме того, поклонники желают актрисе хорошей дороги и приятного отдыха.

Пост в Instagram-аккаунте всего за несколько минут набрал 1 233 лайков и 22 комментария.

Напомним, ранее мы писали, что другая популярная пермячка Зоя Бербер выкладывала фотографии со своей маленькой дочкой. Пользователи соцсетей не только оставили массу комплиментов, но и отметили сходство актрисы и ее дочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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