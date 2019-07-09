Клуб «Молот-Прикамья» изменил место тренировочных сборов

СЕГОДНЯ 09:41 2019-07-09T09:41:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Команда хоккейного клуба «Молот-Прикамья» с 8 июля приступила к тренировкам. Главный тренер представил игрокам новый план тренировок.

Также было принято решение провести тренировочные сборы не в Губахе, где планировалось ранее, а в Перми.

- Решение о смене места проведения предсезонных сборов продиктовано необходимостью сделать логистику более простой, без междугородних трансфертов, - сообщили на сайте клуба.

Основной площадкой предсезонных сборов стал СК им. Сухарева.

Напомним, ранее мы писали о том, что «Молот-Прикамья» сформировал новый состав. В Перми прошла пресс-конференция главного тренера и генерального директора хоккейного клуба «Молот-Прикамья». Павел Десятков и Андрей Морозов рассказали о планах на будущих сезон и формировании нового состава.После худшего в истории клуба сезона - «Молот» опустился на 27 места турнирной таблицы - был заменен весь тренерский состав.

ИСТОЧНИК KP.RU