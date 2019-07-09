2019-07-09T09:27:53+03:00
Происшествия

Бывшего главу Усть-Качки осудили за незаконные премии

Чиновник присудил себе 45 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Пермский районный суд вынес приговор бывшему главе Усть-Качки за незаконное присвоение бюджетных средств. Оказалось, что мужчина в течение года занимал пост главы села. За это время чиновник несколько раз выписывал себе премии. Деньги выделялись из бюджета сельского поселения.

Таким образом, мужчина присвоил 45, 5 тысяч рублей.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 3 годам лишения права заниматься деятельностью связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, а так же в органах местного самоуправления, - сообщается в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми за присвоение средств в особо крупном размере осужден председатель ТСЖ. В Перми Орджоникидзевский районный суд вынес приговор председателю правления ТСЖ «Вильямса, 37б». Он признан виновным в присвоении средств в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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