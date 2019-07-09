2019-07-09T09:17:53+03:00
Происшествия

"Помогите ребятам". Подросткам, пострадавшим в ДТП в Прикамье, нужны доноры крови

Ребята врезались в опору ЛЭП
Лилия Абибулаева
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--Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В воскресенье, 7 июля, в поселке в Горный Пермского края произошло ДТП с участием несовершеннолетних. 14-летние подростки въехали в опору ЛЭП. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, по предварительной информации, несовершеннолетний не справился с управлением и допустил наезд на опору ЛЭП справа по ходу движения.

В результате ДТП 14-летние водитель и его пассажир получили различные травмы и были госпитализированы в больницу. Сейчас одному из пострадавших предстоит серьезная операция. Ребятам срочно нужны доноры крови. Помочь пострадавшим можно уже завтра на станции переливания крови на улице Лебедева, 54 в Перми.

Желающим сдать кровь необходимо назвать имя человека, которому предназначена кровь.

- Для Жигалова Олега требуется 3+, а второму пострадавшему, Васькину Илье, предстоит серьезная операция. Ему необходима 1+ группа крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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