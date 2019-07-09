2019-07-09T09:01:22+03:00
Происшествия

В Прикамье почти неделю ищут 21-летнего парня с татуировкой совы

Молодой человек ушел из дома 4 июля
Лилия Абибулаева
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Фото: ЧП.ДТП, ПермьФото: ЧП.ДТП, Пермь
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Никита Борисов ушел из дома в Березниках 4 июля. До сих пор от него нет никаких вестей.Родственники забили тревогу и обратились в полицию.

Приметы: рост 195 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза.

Был одет в черную куртку марки "Reebok", темно-синюю футболку, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки.

Особые приметы: на левой руке татуировка в виде совы, на правой руке надпись "Never rise up"

Всем, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102).

Напомним, ранее мы писали о том, что рыбак из Пермского края заблудился, пытаясь напилить дров. Его искали пожарные, полиция, лесники и волонтеры, но мужчина сам дошел до человеческого жилья. Машину оставили на берегу, а до места стоянки, где уже не раз ловили рыбу, шли пешком, правда, снасти пока оставили в машине. Стоянка находилась метрах в 300 от машины. Там рыбаки развели костер, посидели, выпили, собираясь к утру начать рыбачить. Около трех часов ночи стало холодать. Водитель решил вернуться к машине за пилой, чтобы напились и нарубить дров, но обратно уже не вернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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