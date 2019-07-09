2019-07-09T07:53:54+03:00
Происшествия

В Перми пенсионерка попала под колеса «ГАЗели»

Автомобиль двигался задом
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В Перми в ДТП с ГАЗелью пострадала 82-летняя пенсионерка. Грузовик ехал по тротуару, по которому шла женщина.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла на улице Плеханова в Перми. 34-летний водитель автомобиля «ГАЗ», двигаясь задом по тротуару, сбил 82-летнюю женщину. В результате ДТП потерпевшая с различными травмами отправлена в больницу.

Вынесено определении о возбуждении дела об административно правонарушении. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье подростки на скутере влетели в опору ЛЭП. В воскресенье, 7 июля, поселке в Горный Пермского края произошло ДТП с участием несовершеннолетних. 14-летние подростки въехали в опору ЛЭП.В результате ДТП 14-летние водитель и его пассажир получили различные травмы и были госпитализированы в больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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